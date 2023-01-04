"Левобережья больше нет": оккупанты массово сносят дома в Мариуполе (фото, видео)

Советник мэра Петр Андрющенко отмечает, что часть города от бульвара Меотиды к проспекту Победы, которая расположена возле завода "Азовсталь", превращается в "декорации к апокалипсису".

Related video

Левобережной части оккупированного Мариуполя фактически больше не существует из-за масштабного сноса разрушенных зданий. Об этом в своем Telegram-канале написал советник мэра захваченного города Петр Андрющенко.

По его словам, часть города от бульвара Меотиды к проспекту Победы превращается в "декорации к апокалипсису".

Оккупационная администрация, как отмечает Андрющенко, массово сносит разрушенные в результате боевых действий жилые дома.

"Левобережья Мариуполя больше нет. Физически. Смотря на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда район города", — продолжил Андрющенко в своем Telegram-канале.

[ + – ] Оккупанты сносят здания на бульваре Меотиды и проспекте Победы в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя предполагает, что к 1 марта, учитывая подобные темпы сноса разрушенных жилых домов, от привычного портового города останется только пустыня.

"Бульвар Меотиды. Был. Теперь только воспоминания и черное пятно пустоты на карте Мариуполя", — подчеркнул Андрющенко и добавил, что Россия принесла в портовый город смерти и разруху.

Стоит отметить, что бульвар Меотиды и проспект Победы расположены недалеко от завода "Азовсталь", который также был разрушен в результате боевых действий и бомбардировок российской авиации.

[ + – ] Оккупанты сносят здания на бульваре Меотиды в Мариуполе

Отметим, что в конце декабря оккупационная администрация приступила к демонтажу разрушенного Драмтеатра в Мариуполе. Советник мэра города Петр Андрющенко предположил, что для сноса здания захватчикам понадобится несколько дней.

Через какое-то время Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты уничтожили патриотический мурал "Милана" в Мариуполе, а на его месте появилась надпись: "Санкт-Петербург Мариуполю".

Накануне Нового года сообщалось, что оккупанты начали сносить в Мариуполе другие исторические здания, которые также пострадали в результате боевых де йствий.