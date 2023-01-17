"Катастрофические последствия": оккупанты заявили о добыче каолина и циркония возле Мариуполя

Россияне, как считает советник мэра Петр Андрющенко, решили разграбить украинские ресурсы, которые до Революции Достоинства пытались добывать члены "семьи Януковича".

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Оккупационная администрация Мариуполя анонсировала добычу в районе каолина и циркония, из-за которых могут быть катастрофические последствия для экологии. Об этом в своем Telegram-канале сообщал советник мэра захваченного города Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты анонсировали добычу каолина в Мариупольском районе. Процесс на захваченных территориях должен стартовать весной 2023 года.

Петр Андрющенко считает, что украинский ресурс будет разграблен россиянами, а для контроля за добычей каолина Кремлем были назначены "глава правительства" ДНР" Виталий Хоценко и "замглавы правительства ДНР" Евгений Солнцев.

Помимо этого, по словам советника мэра Мариуполя, захватчики планируют добывать цирконий в районе населенного пункта Никольское.

"Планы "семьи Януковича", которые были сорваны сначала Революцией Достоинства, а позже многочисленными акциями протеста, реализуются оккупантами. Последствия такой добычи будут критическими для экологии всего Мариупольского района. Однако, где последствия, а где российская прибыль", — добавил Андрющенко, комментируя планы оккупантов в регионе.

Отдельно советник мэра уточнил, что россияне продолжают демонтировать разрушенные многоквартирные дома. По его словам, на месте прежних жилых районов появляются "пустыни", и после Левобережья и Приморского района оккупанты приступили к сносу зданий в исторической части Мариуполя.

"Однозначно можно сделать вывод, что демонтаж движется в двух направлениях — потенциально интересные части для застройщиков (Приморский район) и сокрытие последствий военных преступлений (Центральный район, учитывая избирательность демонтажа)", — добавил Андрющенко в Telegram-канале.

В начале января Петр Андрющенко сообщал, что Левобережья в Мариуполе больше не существует из-за массового сноса разрушенных многоквартирных домов. Часть города от бульвара Меотиды к проспекту Победы, которая расположена возле завода "Азовсталь", советник мэра города назвал "декорациями к апокалипсису".

Несколькими днями ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что оккупанты готовят портовый город к обороне на фоне возможного контрнаступления ВСУ.