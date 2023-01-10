Оккупанты готовят Мариуполь к обороне: в городе более 30 тысяч россиян, — мэр

По словам городского головы Вадима Бойченко, под видом "обновления" города, оккупанты создают здания, которые планируют взорвать при наступлении украинских военных, чтобы обвинить в этом ВСУ.

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Российские войска возле временно оккупированного Мариуполя возвели три линии обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

По словам городского головы Вадима Бойченко, в городе пребывает более 30 тысяч россиян. Среди них не только строители, но и военные: "кадыровцы", буряты и мобилизованные.

Сейчас, как отметил градоначальник, россияне возвели линии обороны по направлению Запорожья, Мелитополя и Донецка. Там оккупанты роют фортификационные рвы и ставят "зубы".

"Видим, что через Мариуполь идут огромные колоны в сторону Донецка, Запорожья. Они наполнены мобилизованными и оружием", — рассказал Бойченко.

По данным городских властей, под видом "обновления" города оккупанты на самом деле возводят фортификационные сооружения для провокаций.

"Они строят эти новые здания за линией обороны и говорят, что там происходит жизнь. Мы понимаем, что это фортификация. Когда ВСУ будут продвигаться вперед, они сами же будут взрывать их и снимать, что они строили, а ВСУ разрушили ", — добавил Бойченко.

Напомним, 23 декабря во временно оккупированном Мариуполе оккупанты приступили к сносу здания Донецкого академического областного драматического театра.

Ранее, 7 декабря, Фокус писал о том, как жители Мариуполя переносят первые дни зимы. В горсовете рассказали, что жители вынуждены выживать без отопления, воды и канализации.