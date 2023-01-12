"Реконструкція від окупантів": у Маріуполі знесли знаменитий "будинок з годинником" (фото)

За словами мера Маріуполя, у зруйнованій історичній будівлі знаходилася майстерня відомого художника Віктора Арнаутова.

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли будинок історичного значення, відомий як "будинок з годинником". Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона — реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя", — обурився Андрющенко.

На підтвердження своїм словам чиновник порівняв знімки будинку за 11 та 12 січня цього року, зазначивши, що "будинок з годинником" знищено.

[ + – ] "Реконструкція" пам'ятки Маріуполя

Раніше, 2 січня, Андрющенко згадував про те, що місце знаходження "будинку з годинником" російські окупанти класифікували як "територію елітної забудови". У грудні минулого року радник мера також опублікував відео, на якому видно, як поряд із будівлею працює екскаватор.

Чим прославився Віктор Арнаутов

Віктор Арнаутов — український художник-монументаліст, який був учнем мексиканського живописця Дієго Рівери. Арнаутов жив і творив у Сан-Франциско, проте у 1963 році повернувся в Радянський Союз та оселився у Маріуполі.

Художник створив у місті безліч мозаїк, переважно присвячених темі майбутнього. Наприклад, Маріупольський аеропорт прикрасила його робота "Від скіфів до космосу". Подібні мотиви простежуються у мозаїці на стіні школи № 54, де зображено дітей, які вивчають модель літака.

[ + – ] Мозаїка "Від скіфів до космосу"

[ + – ] Фрагмент мозаїки Арнаутова

[ + – ] Робота Віктора Арнаутова у школі № 54

Нагадаємо, що 23 грудня Петро Андрющенко повідомив про знесення Маріупольського драмтеатру, на який у березні окупанти скинули авіабомбу. За різними оцінками, під завалами будівлі загинуло кілька сотень людей.

Ще Фокус писав про те, що 5 січня стало відомо про знесення одного з маріупольських будинків за розпорядженням окупаційної влади. Петро Андрющенко зазначив, що мешканцям не дозволили навіть забрати особисті речі з квартир.