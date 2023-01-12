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"Реконструкція від окупантів": у Маріуполі знесли знаменитий "будинок з годинником" (фото)

Маріуполь, Будинок з годинником, окупація, знесення, будівля, майстерня, руйнування
Фото: Соцмережi | Будинок з годинником

За словами мера Маріуполя, у зруйнованій історичній будівлі знаходилася майстерня відомого художника Віктора Арнаутова.

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни знесли будинок історичного значення, відомий як "будинок з годинником". Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"З початку демонтажу окупанти волали, що це не знесення, а реконструкція. Ось вона — реконструкція від окупантів. В нуль. В труху. Так екскаваторами після бомб нищать всю справжню історію Маріуполя", — обурився Андрющенко.

На підтвердження своїм словам чиновник порівняв знімки будинку за 11 та 12 січня цього року, зазначивши, що "будинок з годинником" знищено.

"Реконструкція" пам'ятки Маріуполя

Раніше, 2 січня, Андрющенко згадував про те, що місце знаходження "будинку з годинником" російські окупанти класифікували як "територію елітної забудови". У грудні минулого року радник мера також опублікував відео, на якому видно, як поряд із будівлею працює екскаватор.

Чим прославився Віктор Арнаутов

Віктор Арнаутов — український художник-монументаліст, який був учнем мексиканського живописця Дієго Рівери. Арнаутов жив і творив у Сан-Франциско, проте у 1963 році повернувся в Радянський Союз та оселився у Маріуполі.

Художник створив у місті безліч мозаїк, переважно присвячених темі майбутнього. Наприклад, Маріупольський аеропорт прикрасила його робота "Від скіфів до космосу". Подібні мотиви простежуються у мозаїці на стіні школи № 54, де зображено дітей, які вивчають модель літака.

Віктор Арнаутов, мозаїка, Маріуполь, аеропорт Fullscreen
Мозаїка "Від скіфів до космосу"
Віктор Арнаутов, мозаїка, Маріуполь, аеропорт Fullscreen
Фрагмент мозаїки Арнаутова
Віктор Арнаутов, мозаїка, Маріуполь, школа Fullscreen
Робота Віктора Арнаутова у школі № 54

Нагадаємо, що 23 грудня Петро Андрющенко повідомив про знесення Маріупольського драмтеатру, на який у березні окупанти скинули авіабомбу. За різними оцінками, під завалами будівлі загинуло кілька сотень людей.

Ще Фокус писав про те, що 5 січня стало відомо про знесення одного з маріупольських будинків за розпорядженням окупаційної влади. Петро Андрющенко зазначив, що мешканцям не дозволили навіть забрати особисті речі з квартир.