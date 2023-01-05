"Нема слів, окрім люті": у Маріуполі окупанти знесли будинок на очах мешканців (відео)

За словами Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, людям не дозволили навіть забрати особисті речі з квартир будинку, в якому вони прожили все життя.

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У захопленому ЗС РФ Маріуполі місцеві жителі прийшли попрощатися з будинком, який наказом окупаційної адміністрації відправили під знесення. Відповідне відео опублікував радник міського голови міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Приморській район, проспект Нахімова. Люди прийшли проститись з будинком, де до вторгнення Московії прожили все життя", — підписав Андрющенко опубліковані відеокадри.

На відео видно, як екскаватор руйнує багатоквартирний будинок поряд із зупинкою громадського транспорту. Під навісом автобусної зупинки стоять кілька людей і дивляться на знесення.

Не на камеру маріупольці розповіли, що довідалися про знесення, коли воно уже розпочалося. Тому забрати особисті та пам'ятні речі із власних квартир люди не встигли. Вони вирішили залишитися поряд із будинком і так попрощатися з ним.

"Нема слів, окрім люті", — резюмував свій пост у телеграмі Андрющенко.

Кілька днів тому Фокус писав про те, що окупанти масово зносять будинки в Маріуполі. Радник мера Петро Андрющенко зазначив, що частина міста від бульвару Меотиди до проспекту Перемоги, що розташована біля заводу "Азовсталь", перетворюється на "декорації до апокаліпсиса".

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року окупаційна адміністрація розпочала демонтаж зруйнованого Драмтеатру в Маріуполі. Радник мера міста Петро Андрющенко припустив, що для знесення будівлі загарбникам знадобиться кілька днів.