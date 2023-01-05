"Нет слов, кроме ярости": в Мариуполе оккупанты снесли дом на глазах жильцов (видео)

По словам Петра Андрющенко — советника мэра Мариуполя — людям не позволили даже забрать личные вещи из квартир дома, в котором они прожили всю жизнь.

Related video

В захваченном ВС РФ Мариуполе местные жители пришли проститься с домом, который по приказу оккупационной администрации отправили под снос. Соответсвующее видео опубликовал советник городского главы города Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

"Приморский район, проспект Нахимова. Люди пришли проститься с домом, где до вторжения Московии прожили всю жизнь", — подписал Андрющенко опубликованные видеокадры.

На видео видно, как экскаватор разрушает многоквартирный дом рядом с остановкой общественного транспорта. Под навесом автобусной остановки стоят несколько человек и смотрят на снос.

Не на камеру мариупольцы рассказали, что узнали о сносе, когда он уже начался. Поэтому забрать личные и памятные вещи из собственных квартир люди не успели. Они решили остаться рядом с домом и таким образом проститься с ним.

"Нет слов, кроме ярости", — резюмировал свой пост в Телеграме Андрющенко.

Несколько дней назад Фокус писал о том, что оккупанты массово сносят дома в Мариуполе. Советник мэра Петр Андрющенко отметил, что часть города от бульвара Меотиды к проспекту Победы, которая расположена возле завода "Азовсталь", превращается в "декорации к апокалипсису".

Напомним, что в конце декабря 2022 года оккупационная администрация приступила к демонтажу разрушенного Драмтеатра в Мариуполе. Советник мэра города Петр Андрющенко предположил, что для сноса здания захватчикам понадобится несколько дней.