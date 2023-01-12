"Реконструкция от оккупантов": в Мариуполе снесли знаменитый "дом с часами" (фото)
По словам мэра Мариуполя, в разрушенном историческом здании находилась мастерская известного художника Виктора Арнаутова.
Во временно оккупированном Мариуполе россияне снесли здание исторического значения, известное как "дом с часами". Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.
"С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она – реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю подлинную историю Мариуполя", — возмутился Андрющенко.
В подтверждение своим словам чиновник сравнил снимки дома за 11 и 12 января этого года, отметив, что "дом с часами" уничтожен.
Ранее, 2 января Андрющенко упоминал о том, что место нахождения "дома с часами" российские оккупанты классифицировали как "территорию элитной застройки". В декабре прошлого года советник мэра также опубликовал видео, на котором видно, как рядом со зданием работает экскаватор.
Чем прославился Виктор Арнаутов
Виктор Арнаутов — украинский художник-монументалист, который был учеником мексиканского живописца Диего Риверы. Арнаутов жил и творил в Сан-Франциско, однако в 1963 вернулся в Советский Союз и поселился в Мариуполе.
Художник создал в городе множество мозаик, преимущественно посвященных теме будущего. К примеру, Мариупольский аэропорт украсила его работа "От скифов к космосу". Подобные мотивы прослеживаются в мозаике на стене школы № 54, где изображены дети, изучающие модель самолета.
Напомним, что 23 декабря Петр Андрющенко сообщил о сносе Мариупольского драмтеатра, на который в марте оккупанты сбросили авиабомбу. По разным оценкам, под завалами здания погибли несколько сотен людей.
Еще Фокус писал о том, что 5 января стало известно о сносе одного из мариупольских домов по распоряжению оккупационной власти. Петр Андрющенко отметил, что жильцам не позволили даже забрать личные вещи из квартир.