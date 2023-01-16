Дітей з окупованого Маріуполя змусили слухати пісню "Я — русский" Shamana (відео)

РосЗМІ пишуть, що Shaman відвідав не лише Маріуполь, де дітей змусили одягти форму "Юнармії", а й Луганськ, де зустрівся з російськими військовими та роздав їм якісь "подарунки".

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Російський пропагандистський співак Shaman завітав до окупованого Маріуполя, де виступив перед українськими дітьми. Про це він написав у себе в Telegram.

Shaman також повідомив, що відвідав інші окуповані міста України, зокрема, Луганськ.

"У Маріуполі та Луганську зі сцени я бачив тисячі очей, сповнених сліз радості та горді посмішки людей, ціною неймовірних зусиль та безприкладного героїзму, які відстояли своє право говорити "Я — росіянин", — написав він у своєму повідомленні.

На опублікованому відео видно, що дітей нарядили у форму російської молодіжної міліарної організації "Юнармія".

За його словами, дорога до центру Маріуполя пролягає через руїни. І це нібито змінило його "сприйняття реальності". Мешканців міста він назвав простими російськими людьми.

Він також написав, що виступи на окупованих територіях України були заплановані ще кілька місяців тому.

"Рідні, на цю зустріч я чекав довго. Знав, що на мене тут теж дуже чекають і приймуть як рідного. Тому, що тут я вдома — в Росії", — написав виконавець.

[ + – ] Shaman на Донбасі

Як пише російське видання Starhit, у Луганську російський пропагандист заїхав у військову частину з деякими "подарунками. Крім того, він відвідав госпіталь у Ростові-на-Дону, де провів концерт перед пораненими російськими військовими.

Чи є реакція влади України?

На момент написання новин реакції з боку української влади на візит російського пропагандиста не було.

Хто такий Shaman

Російський музичний виконавець, чиє справжнє ім'я Ярослав Дронов. Найбільш відомий піснею " Я — русский". 30 вересня виступив на Червоній площі у Москві разом із президентом РФ Володимиром Путіним на концерті-мітингу на честь анексії окупованих українських територій.

Раніше Фокус писав, що екскомандир "Вагнера" втік до Норвегії. За словами втікача Андрія Медведєва, російські прикордонники стріляли йому в спину і нацькували на нього службового пса. Однак він зумів втекти та перетнути кордон.