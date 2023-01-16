Детей из оккупированного Мариуполя заставили слушать песню "Я — русский" Shamana (видео)

РосСМИ пишут, что Shaman посетил не только Мариуполь, где детей заставили надеть форму "Юнармии", но и Луганск, где встретился с российскими военными и раздал им некие "подарки".

Related video

Российский пропагандистский певец Shaman посетил оккупированный Мариуполь, где выступил перед украинскими детьми. Об этом он написал у себя в Telegram.

Shaman также сообщил, что посетил и другие оккупированные города Украины, в частности, Луганск.

"В Мариуполе и Луганске со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить "Я — русский", — написал он в своем сообщении.

На опубликованном видео видно, что детей нарядили в форму российской молодежной милиарной организации "Юнармия".

По его словам, дорога в центр Мариуполя пролегает через руины. И это якобы изменило его "восприятие реальности". Жителей города он назвал простыми русскими людьми.

Он также написал, что выступления на оккупированных территориях Украины были запланированы еще несколько месяцев назад.

"Родные, этой встречи я ждал долго. Знал, что меня тут тоже очень ждут и примут как родного. Потому что здесь я дома — в России", — написал исполнитель.

[ + – ] Shaman на Донбассе

Как пишет российское издание Starhit, в Луганске российский пропагандист заехал в воинскую часть с некими "подарками. Кроме того, он посетил госпиталь в Ростоке-на-Дону, где провел концерт перед ранеными российскими военными.

Есть ли реакция властей Украины?

На момент написания новости реакции со стороны украинской власти на визит российского пропагандиста не было.

Кто такой Shaman

Российский музыкальный исполнитель, чье настоящее имя Ярослав Дронов. Наиболее известен песней "Я — русский". 30 сентября выступил на Красной площади в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на концерте-митинге в честь аннексии оккупированных украинских территорий.

Ранее Фокус писал, что экс-командир "Вагнера" сбежал в Норвегию. По словам беглеца Андрея Медведева, российские пограничники стреляли ему в спину и натравили на него служебного пса. Однако он сумел убежать и пересечь границу.

Еще напомним, что депутат Госдумы РФ предложил "снести с лица земли" Британию. По мнению генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева, Великобританию можно уничтожить ядерным ударом. И это следует сделать в тот момент, когда западные танки появятся в Украине.

Также сообщалось, что Путин поговорил с Эрдоганом по телефону. Президенты обсудили вопрос российско-украинского обмена военнопленными и обменялись мнениями о ходе полномасштабной войны против Украины.