Пожаловался на "деструктивную линию" Киева: Путин поговорил с Эрдоганом по телефону

Президенты обсудили вопрос российско-украинского обмена военнопленными и обменялись мнениями о ходе полномасштабной войны против Украины.

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В понедельник, 16 января, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как уточняется, в ходе разговора лидеры государств обменялись мнениями о ходе полномасштабной войны против Украины.

При этом Путин пожаловался Эрдогану на "деструктивную линию киевского режима", подчеркивает пресс-служба Кремля. Как утверждает российский лидер, украинская сторона не приняла предложения Москвы "прекратить огонь" для празднования православного Рождества. По словам президента РФ, Киев якобы сделал ставку на "интенсификацию боевых действий" при поддержке западных партнеров, которые лишь наращивают объемы поставляемой ВСУ военной техники.

Среди прочего, президенты обсудили вопрос российско-украинского обмена военнопленными, в том числе ранеными.

"В частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными", — говорится в сообщении пресс-службы.

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на управление связи президента Турции, в свою очередь, пишет, что Эрдоган в очередной раз предложил Путину свое посредничество в вопросе мирных переговоров с украинской стороной.

В ходе телефонного разговора президентов также была затронута тема реализации стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов страны.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества", — добавили в пресс-службе Кремля.

Приоритетным вопросом названо взаимодействие в энергетической сфере, в том числе поставки российского газа и создание газового хаба в Турции.

Сегодняшние переговоры Эрдогана и Путина — не первые в 2023 году. Президенты Турции и России уже успели пообщаться по телефону 5 января.

12 января турецкий омбудсмен Шереф Малкоч сообщил, что Эрдоган собирается обсудить с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора для раненых военнопленных.