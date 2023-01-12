Эрдоган обсудит с Путиным и Зеленским открытие коридора для раненых, – турецкий омбудсмен

Диалог по вопросу открытия нового коридора между Россией и Украиной пройдет в ближайшие 2 дня. Администрация турецкого лидера уже работает над его созданием.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с коллегами из Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным открытие гуманитарного коридора для раненых. Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, пишет газета Hürriyet.

Эрдоган проведет диалог по вопросу открытия гуманитарного коридора между Россией и Украиной 12 или 13 января, отметил Малкоч.

"Открытие гуманитарного коридора для раненых, в том числе детей или женщин в Украине будет одним из самых значимых аспектов этой встречи… Остальное зависит от нас, будем координировать вместе", — подчеркнул омбудсмен.

Администрация турецкого лидера уже начала необходимую работу для создания гуманитарного коридора, заключил он.

Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 10 января заявил о поддержке Анкарой "формулы мира" от Зеленского, которую он озвучил на саммите "Большой двадцатки" в Индонезии.

По наблюдениям Чавушоглу, Россия якобы показывает готовность к диалогу с Украиной. Однако 5 января Путин в разговоре с Эрдоганом заявил, что для начала мирного процесса Киеву надо принять "новые территориальные реалии".

Фокус ранее писал о встрече российского и украинского омбудсменов в Турции в период с 12 по 14 января на большом форуме. Темой диалога может стать взаимный возврат гражданских.