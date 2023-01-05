"Украина должна смириться": Путин в разговоре с Эрдоганом назвал условие для возобновления диалога

В ходе телефонного разговора с Эрдоганом глава Кремля заявил, что Москва открыта для переговоров с Киевом, но при условии выполнения ее неоднократно озвученных требований.

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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что для политического урегулирования конфликта Украина должна смириться с "новыми территориальными реалиями". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора российский президент заявил об открытости Москвы для серьезного диалога с Киевом, но только при условии, что украинские власти выполнят требования, которые были неоднократно озвучены.

По словам российского президента, в контексте возможного диалога западные страны играют "деструктивную роль", продолжая осуществлять поставки вооружений Украине и предоставлять ее вооруженным силам оперативную информацию и целеуказания.

В свою очередь Эрдоган заявил, что турецкая сторона также нацелена на продвижение диалога России и Украины. По его словам, призывы к мирным переговорам должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и "видением справедливого решения".

Также турецкий лидер отметил, что в целом диалог по российско-украинской войне принесли положительные результаты, в их числе — инициатива по созданию "зернового коридора", обмен военнопленными и создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Напомним, 5 января президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались ситуация в Сирии, а также вопросы российско-турецкого сотрудничества в области энергетики. В разговоре Реджеп Эрдоган заявил российскому коллеге о формировании Дорожной карты по созданию газового хаба в Турции.

Анализируя возможные мирные переговоры России и Украины политический обозреватель Андреас Клут отметил, что стороны говорят о диалоге, но в то же время выдвигают максималистские предварительные условия, готовясь к решающей военной схватке. В своих рассуждениях эксперт привет слова Фридриха Великого, который сказал, что дипломатия без оружия — все равно, что музыка без инструментов.