Обсуждали ситуацию в Украине: Эрдоган и Путин провели переговоры

На повестке общения двух лидеров, помимо украинского кейса, оказались и ситуация в Сирии с вопросами энергетического сотрудничества между Российской Федерацией и Турцией.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 5 января, провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Одна из главных тем, которую обсудили президенты — полномасштабная война в Украине. Об этом сообщает турецкое издание "Анадолу".

В управлении по связям администрации турецкого президента сообщили, что турецкий лидер, касаясь темы войны между Россией и Украиной, напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о "зерновом коридоре", масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции.

Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

Кроме того, Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции. В данной связи глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

В продолжении сирийской темы Эрдоган отметил, что для конкретных результатов по Сирии, режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.

Ранее мы писали, что в Турции утверждали, что продолжат "усилия по удовлетворению потребностей украинцев в гуманитарной помощи в трудные зимние месяцы". Турецкий лидер заявил, что его супруга Эмине Эрдоган занимается в Анкаре группой из 1 033 украинских сирот и их сопровождающих.

Также Фокус сообщал о том, что Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 7-м заседании правления Федерации отельеров Турции в Анкаре, заявил, что Турция должна находиться в центре нового мирового порядка, использовать все возможности меняющейся глобальной политической и экономической архитектуры.