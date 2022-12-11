"Впереди тяжелая зима": Эрдоган обещает передать Украине гуманитарную помощь (фото)

Президент Турции говорил о необходимости помочь украинцам в холодное время года, расширении "зернового коридора" и решении ситуации с Запорожской АЭС. До разговора с Владимиром Зеленским турецкий лидер звонил Владимиру Путину.

Related video

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал предоставить Украине гуманитарную помощь "для преодоления тяжелой зимы". Об этом он сказал в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщило турецкое агентство Anadolu.

Турция, по его словам, продолжит "усилия по удовлетворению потребностей украинцев в гуманитарной помощи в трудные зимние месяцы". Турецкий лидер добавил, что его супруга Эмине Эрдоган занимается в Анкаре группой из 1033 украинских сирот и их сопровождающих.

Президенты обсудили проблему "зернового коридора", чтобы включить в нее другие товары и продукты питания. Эрдоган выразил надежду, что воюющие стороны найдут решение ситуации с Запорожской АЭС.

По словам Эрдогана, Турция оценила вклад в усилия по реализации мирного плана, объявленного президентом Украины на саммите G-20.

Зеленский проинформировал о продолжении диалога с президентом Турции.

"Поблагодарил за приют украинских детей и сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской зерновой инициативы. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение зернового коридора", — написал глава государство в Facebook.

Эрдоган звонил Путину: говорили об энергетике и терроризме

За несколько часов до разговора с Зеленским, по информации Anadolu, Реджеп Эрдоган говорил с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили турецко-российские отношения и сделали акцент на энергосфере.

[ + – ] Реджеп Эрдоган говорил с Владимиром Путиным о борьбе с терроризмом

Президенты коснулись региональных вопросов, включая "зерновой коридор" и борьбу с терроризмом.

"В соответствии с Сочинским соглашением 2019 года важно очистить границу от террористов вглубь (Сирии) на расстояние не менее 30 километров", — отметил он.

Эрдоган заявил, что Турция добилась доставки 13 миллионов тонн зерна нуждающимся странам.

Турецкий лидер в разговоре с Путиным выразил искреннее желание скорейшего прекращения войны между Россией и Украиной, заметило агентство.

Напомним, что до разговоров с Путиным и Зеленским Эрдоган рассказывал о дипломатических усилиях Турции по завершению войны. По его мнению, в этой проблеме не может быть победителей и проигравших.

Зеленский ранее говорил, что война с РФ может закончиться в следующем году. Путин считает наоборот — война может превратиться в длительный процесс.