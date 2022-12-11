"Попереду важка зима": Ердоган обіцяє передати Україні гуманітарну допомогу (фото)

Президент Туреччини говорив про необхідність допомогти українцям у холодну пору року, розширення "зернового коридору" та вирішення ситуації із Запорізькою АЕС. До розмови з Володимиром Зеленським турецький лідер дзвонив до Володимира Путіна.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обіцяв надати Україні гуманітарну допомогу "для подолання важкої зими". Про це він сказав у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Туреччина, за його словами, продовжить "зусилля щодо задоволення потреб українців у гуманітарній допомозі у важкі зимові місяці". Турецький лідер додав, що його дружина Еміне Ердоган займається в Анкарі групою з 1033 українських сиріт та їх супроводжуючих.

Президенти обговорили проблему "зернового коридору", щоб включити до неї інші товари та продукти харчування. Ердоган висловив сподівання, що воюючі сторони знайдуть вирішення ситуації із Запорізькою АЕС.

За словами Ердогана, Туреччина оцінила внесок у зусилля щодо реалізації мирного плану, оголошеного президентом України на саміті G-20.

Зеленський поінформував про продовження діалогу із президентом Туреччини.

"Дякував за притулок українських дітей та сотні генераторів для наших міст. Відзначив підтримку Туреччиною української зернової ініціативи. Також обговорили подальшу роботу та можливе розширення зернового коридору", — написав глава держави у Facebook.

Ердоган дзвонив Путіну: говорили про енергетику та тероризм

За кілька годин до розмови із Зеленським, за інформацією Anadolu, Реджеп Ердоган розмовляв із російським президентом Володимиром Путіним. Вони обговорили турецько-російські відносини та наголосили на енергосфері.

[ + – ] Реджеп Ердоган говорив із Володимиром Путіним про боротьбу з тероризмом

Президенти торкнулися регіональних питань, включаючи "зерновий коридор" та боротьбу з тероризмом.

"Відповідно до Сочинської угоди 2019 року важливо очистити кордон від терористів углиб (Сирії) на відстань не менше 30 кілометрів", — зазначив він.

Ердоган заявив, що Туреччина домоглася доставки 13 мільйонів тонн зерна країнам, що його потребують.

Турецький лідер у розмові з Путіним висловив щире бажання якнайшвидшого припинення війни між Росією та Україною, зазначило агентство.

Нагадаємо, що до розмов з Путіним та Зеленським Ердоган розповідав про дипломатичні зусилля Туреччини після завершення війни. На його думку, у цій проблемі не може бути переможців та переможених.

Зеленський раніше говорив, що війна з РФ може закінчитися наступного року. Путін вважає навпаки — війна може перетворитися на тривалий процес.