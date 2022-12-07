Війна в Україні може стати тривалим процесом, — Путін (відео)

Російський диктатор заявив, що "значним результатом" вторгнення є анексія українських територій та люди, які "живуть тепер із нами".

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" на території України може стати тривалим процесом. Проте значним результатом вторгнення є анексія захоплених українських теренів. Про це глава Кремля заявив під час виступу в раді з прав людини.

"Звичайно, це тривалий процес може бути, але поява нових територій — значний результат для Росії, Азовське море стало внутрішнім морем... а найголовніше — люди, які там живуть, вони тепер із нами", — сказав він.

Мобілізація в РФ

Путін також прокоментував питання про оголошення нової хвилі мобілізації на території Росії. За його словами, розмови про це "більше не мають сенсу". Тому що під час осінньої хвилі на війну призвали 300 тисяч російських громадян, половина з них досі перебувають у резерві.

"150 тисяч мобілізованих досі перебувають на полігонах міноборони — це резерв", — заявив президент РФ.

Також 150 тисяч вирушили воювати на територію України, з них лише 77 тисяч — у бойових підрозділах, решта у військах "тероборони".

Війна в Україні

Володимир Путін заявив, що війну в 2014 році розпочато не Росією, а українськими політиками, які прийшли до влади внаслідок "державного перевороту".

"Війна була розпочата українською тоді владою, яка прийшла в коридори цієї влади за допомогою цього самого держперевороту, для придушення волевиявлення громадян, які проживали на Донбасі", — додав глава Кремля.

Він також заявив, що міжнародні партнери мовчать, коли їм кажуть, що вони мали гарантувати виконання "мінських угод". Унаслідок чого РФ "не залишили інших шансів для вирішення питань Донбасу".

Дезертири в ЗС РФ

Володимир Путін заявив, що дезертирства серед російських військових на війні в Україні нібито немає, а є лише окремі випадки. За його словами, Україна буцімто публічно розстрілює за спробу залишити бойові позиції, в РФ такого немає.

"У нас не тільки нічого подібного немає, у нас навіть немає жодних таборів, зон і так далі, це все нісенітниця, це фейки, які не мають жодних підстав. Є люди, які залишають бойові позиції? Так, таке траплялося, зараз усе менше й менше", — стверджує він.

Нагадаємо, 7 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ намагається заморозити війну в Україні, щоб розпочати новий наступ навесні. Він вважає, що в зимові місяці воєнні дії перейдуть у спокійнішу фазу. Однак обидві сторони мають намір перегрупувати та переозброїти свої війська.

Раніше, 6 грудня глава ГУР Кирило Буданов розповів, що РФ у січні оголосить нову повноцінну хвилю мобілізації. Він зазначив, що призов на фронт в РФ не припиняється, з перших днів грудня російські громадяни почали знову отримувати повістки.