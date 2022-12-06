Росія готує нову повноцінну хвилю мобілізації у січні, — Буданов (відео)

Глава ГУР зазначив, що заклик на фронт у РФ не припиняється, з перших днів грудня російські громадяни почали знову отримувати повістки.

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У Росії триває мобілізація, попри заяви Кремля про її завершення. Крім того, з нового року росіянам варто чекати на нову хвилю призову на війну в Україну. Про це заявив голова управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, з 1 грудня російські громадяни знову почали отримувати повістки. Проте з другої половини місяця процес мобілізації у РФ призупиниться через новорічні свята.

Проте з перших днів січня 2023 року вже розпочнеться наступна повноцінна хвиля мобілізації у країні.

Також Буданов прокоментував можливий напад Росії з боку Білорусі. За його словами, зараз Москва перекидає до сусідньої країни лише оборонні засоби, за допомогою яких не можна наступати.

Він зазначив, що РФ проводить інформаційно-психологічну операцію у медіапросторі. Її мета — посіяти паніку серед українців та відтягнути частину Збройних сил України з фронту до кордонів з Білоруссю.

Нагадаємо, 30 листопада у Генштабі ЗСУ повідомляли, що Росія проведе нову хвилю мобілізації на початку 2023 року. Доукомплектовуватимуть підрозділи також за допомогою курсантів вищих навчальних закладів.

27 листопада в Генштабі розповіли, що РФ готує приховану хвилю мобілізації. За інформацією українського командування, наразі тривають підготовчі заходи, новий заклик на фронт має розпочатися з 10 грудня.