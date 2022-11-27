В РФ готують нову хвилю прихованої мобілізації для війни в Україні, — Генштаб ЗСУ

За інформацією українського командування, на території РФ продовжуються підготовчі заходи, новий заклик на фронт має розпочатися з 10 грудня.

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Кремль готується до проведення прихованої мобілізації в Росії та на окупованих територіях України для поповнення окупаційних військ. Вона має розпочатися з 10 грудня цього року. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні 27 листопада.

За інформацією відомства, зараз на території РФ продовжуються підготовчі заходи.

"За наявною інформацією, в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях України продовжуються підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", — сказано в повідомленні.

Ситуація на фронті

Минулої доби українські військові відбили атаки окупантів у районі Стельмахівки Луганської області, Білогорівки, Мар'їнки, Верхньокам'янського та Спірного Донецької області.

ЗС РФ завдали 2 ракетних ударів по Дніпру, а також 38 разів обстріляли позиції ЗСУ та цивільні об'єкти за допомогою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), зокрема, атака припала на Херсон.

На Слобожанському напрямку російські війська за допомогою танків, мінометів та артилерії обстрілювали населені пункти.

На Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни зосередили основні зусилля для наступу. Водночас на лиманському напрямку в атаку пішли ЗСУ, російські війська ведуть оборону. Окупанти продовжують обстрілювати міста та села, а в районі Стельмахівки застосували важкі мінометні системи ТОС-1А.

Також ЗС РФ обороняються на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворожі війська обстрілюють позиції українських військових та населені пункти за допомогою танків, реактивної та ствольної артилерії, а також мінометів.

На Криворізькому та Херсонському напрямках російські війська застосовували міномети, танки, ствольну та реактивну артилерію.

Нагадаємо, 26 листопада радник ОП Олексій Арестович заявив, що у Кремлі можуть готувати нову хвилю мобілізації. За його словами, Володимир Путін проводитиме її доти, доки має можливість це робити.

Раніше, 3 листопада, російські ЗМІ писали, що в Росії планують почати другу хвилю мобілізації взимку. За інформацією журналістів, уже триває підготовка до нового етапу, він може розпочатися після весняного призову — 31 грудня.