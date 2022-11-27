В РФ готовят новую волну скрытой мобилизации для войны в Украине, — Генштаб ВСУ

По информации украинского командования, на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия, новый призыв на фронт должен начаться с 10 декабря.

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Кремль готовится к проведению скрытой мобилизации в России и на оккупированных территориях Украины для пополнения оккупационных войск. Она должна начаться с 10 декабря этого года. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке 27 ноября.

По информации ведомства, сейчас на территории РФ продолжаются подготовительные мероприятия.

"По имеющейся информации, в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях Украины продолжаются подготовительные мероприятия по проведению с 10 декабря текущего года очередной волны скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск", — сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районе Стельмаховки Луганской области, Белогоровки, Марьинки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

ВС РФ нанесли 2 ракетных удара по Днепру, а также 38 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданские объекты с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности, атака пришлась на Херсон.

На Слобожанском направлении российские войска с помощью танков, минометов и артиллерии обстреливали населенные пункты.

На Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне сосредоточили основные усилия для наступления. В то же время на Лиманском направлении в атаку пошли ВСУ, российские войска ведут оборону. Оккупанты продолжают обстреливать города и села, а в районе Стельмаховки применили тяжелые минометные системы ТОС-1А.

Также ВС РФ обороняются на Новопавловском и Запорожском направлениях. Вражеские войска обстреливают позиции украинских военных и населенные пункты с помощью танков, реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов.

На Криворожском и Херсонском направлениях российские войска применяли минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию.

Напомним, 26 ноября советник ОП Алексей Арестович заявил, что в Кремле могут готовить новую волну мобилизации. По его словам, Владимир Путин будет проводить ее до тех пор, пока у него есть возможность это делать.

Ранее, 3 ноября российские СМИ писали, что в России планируют начать вторую волну мобилизации зимой. По информации журналистов, уже идет подготовка к новому этапу, он может начаться после весеннего призыва — 31 декабря.