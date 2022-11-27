"Сигналы неблагополучные": Арестович заявил, что в Кремле могут готовить новую волну мобилизации

По словам советника ОП, Владимир Путин будет проводить мобилизацию в России до тех пор, пока у него есть возможность это делать.

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Кремле могут быть обеспокоены слухами о том, как прошла первая волна мобилизации, объявленная президентом РФ Владимиром Путиным еще в сентябре. Об этом он сообщил во время эфира на YoTube-канале Фейгин LIVE.

По его словам, в России быстро расползаются сигналы о том, что с мобилизованными россиянами происходит "что-то нехорошее". Это приобрело такой масштаб, что в Кремле уже не могут это игнорировать. Именно поэтому Путину пришлось встретиться с якобы "матерями" российских солдат.

"Если понадобился вождь, значит сигналы крайне неблагополучные. Кроме того, это может означать, что на пороге новая волна мобилизации, и надо показать, что с предыдущей все хорошо", — сказал Арестович.

По словам советника ОП, Путин хочет создать иллюзию того, что он с народом и реализует его желания. У Путина есть желание говорить от имени якобы народа. В данном случае оно коснулось проблем с мобилизацией.

Арестович заявил, что лично Путин реагирует далеко не на все негативные сигналы, а только на самые "кричащие вещи" и угрожающие тенденции в обществе. Однако Кремлю может понадобиться новые 100 тысяч мобилизованных.

"Надо понимать, что одевать вас (мобилизованных россиян, ред.) будут в ту же форму, которую снимут с погибших, раненых, убитых. Если смогут. Потому что вариантов нет, мы ловим ребят уже в иранской форме. Надо никаких иллюзий не питать. Мобилизация будет идти до тех пор, пока Путин ее может проводить", — сказал Арестович.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что матери военных, с которыми встретился Путин, оказались подставными. Журналисты выяснили, что глава Кремля вместо реальных родственников поговорил с чиновницами из Москвы и Тывы, а также матерью чеченских силовиков и режиссером.

Также Фокус писал, что Путин заявил, что ВСУ используют как "пушечное мясо". По словам президента страны-агрессора, российские военные сражаются не с украинцами, а с теми, кто предоставляет им военную и финансовую помощь.