Постановка Кремля: матери военных, с которыми встретился Путин, оказались подставными, – СМИ

Журналисты выяснили, что глава Кремля вместо реальных родственников поговорил с с чиновницами из Москвы и Тывы, а также матерью чеченских силовиков и режиссером.

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В пятницу, 25 ноября, президент РФ якобы провел встречу с матерями российских военных, участвующих в войне против Украины. Однако позже выяснилось, что на мероприятие с главой Кремля позвали подставных лиц. Об этом сообщает российское издание "Можем объяснить".

Ранее агентство ТАСС писало, что на встрече с Путиным присутствовало 17 женщин из разных регионов России. По их информации, в мероприятии приняли участие матери контрактников, мобилизованных, добровольцев и кадровых российских военных, участвующих в войне.

Как выяснилось, на самом деле на встречу с главой Кремля отобрали специальных людей.

С кем на самом деле встретился Владимир Путин

Одной из участниц стала московская чиновница и депутат от партии "Единая Россия" Ольга Бельцева. Она также является заместителем директора Центра досуга и спорта "Юность" и член Отраднинского совета депутатов. На ее странице в соцсетях говорится о ее специализации, в частности, она занимается оказанием социальной помощи льготным категориям граждан.

На встрече была и еще одна чиновница –– из Республики Тыва. Ирина Тас-оол работает начальником отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района.

Другой собеседницей Путина стала руководитель Подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта Юлия Белехова. Она также возглавляет Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области.

За столом с президентом сидела и Надежда Узунова, которая в 2019-м была советником по внутренней политике главы Хакасии, а в настоящее время занимается сбором гуманитарной помощи для мобилизованных в Усть-Абаканском "Боевом братстве".

Еще одна "волонтерка" за президентским столом –– член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова.

Слева от главы Кремля сидела режиссер Олеся Шигина. В России она известна тем, что снимает "православное патриотическое кино". Одна из ее работ –– фильм "Путь" о поездке из Москвы на остров Русский.

Также журналисты смогли идентифицировать Жарадат Агуеву из Чечни. Ее сыновья — местные высокопоставленные силовики. Исмаил Агуев является командиром батальона "Запад-Ахмат", а Рустам Агуев работает начальником Курчалоевского РОВД. В настоящее время оба воюют в Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров публично называл Рустама "братом".

Ранее Фокус рассказывал, что сегодня Владимир Путин провел встречу с матерями российских военных, воюющих против Украины. Разговаривая с женщинами, чьи сыновья погибли в "спецоперации", он подчеркнул, что "разделяет с ними их боль". Напомним, Путин также посоветовал матерям оккупантов не верить телевизору и интернету. По словам российского президента, реальная жизнь "намного многообразней".