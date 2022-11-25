"Разделяем эту боль": Путин встретился с матерями военных РФ, погибших в Украине (видео)

Президент страны-агрессора пообещал сделать все для того, чтобы женщины "не чувствовали себя забытыми". На встрече с главой Кремля присутствовало 17 женщин из разных регионов РФ.

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В пятницу, 25 ноября, президент РФ Владимир Путин встретился с матерями российских военных, воюющих на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как уточняется, на встречу с Путиным пригласили 17 женщин –– матерей, сыновья которых были мобилизованы, а также являются контрактниками, добровольцами либо кадровыми военными и участвуют в войне против Украины.

Разговаривая с женщинами, чьи сыновья погибли в российско-украинской войне, президент РФ отметил, что "разделяет с ними их боль".

"Для тех, кто потерял своего сына. Я хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль", –– прокомментировал глава страны-агрессора.

При этом политик отметил, что понимает, что "ничто не может заменить сына, особенно для мамы, которая вынашивала и выкармливала".

Глава российского государства также пообещал сделать все для того, чтобы женщины, чьи сыновья погибли на войне, "не чувствовали себя забытыми".

"Мы, конечно, будем делать все, для того чтобы [матери] не чувствовали себя забытыми, сделаем все, что от нас зависит, для того чтобы чувствовали плечо рядом с собой", –– подчеркнул он.

[ + – ] Путин на встрече с женщинами, чьи сыновья воюют против Украины

В рамках встречи Путин также пообещал, что в будущем постарается учесть все, о чем говорили россиянки.

Среди прочих, на встречу с президентом РФ пригласили учительницу русского языка и литературы из Донбасса Нину Пшеничкину. Ее сын в 2014 году вступил в ряды боевиков и служил в "батальоне территориальной обороны" так называемой "ЛНР". Он погиб в 2019 году под Первомайском.

Говоря о Донецкой и Луганской областях, Путин пообещал обсудить на уровне правительства льготы для всех боевиков, участвовавших в войне против Украины с 2014 года.

Встреча с главой РФ состоялось перед Днем матери, который отмечается в России 27 ноября.

Напомним, Путин также посоветовал матерям оккупантов не верить телевизору и интернету. По словам российского президента, реальная жизнь "намного многообразней".

Ранее Фокус рассказывал, что на "Первом канале" отца Путина "похоронили" за 10 лет до рождения президента РФ.