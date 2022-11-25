"Поділяємо цей біль": Путін зустрівся з матерями військових РФ, які загинули в Україні (відео)

Президент країни-агресора пообіцяв зробити все для того, щоб жінки "не почувалися забутими". На зустрічі з главою Кремля були присутні 17 жінок з різних регіонів РФ.

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У п'ятницю, 25 листопада, президент РФ Володимир Путін зустрівся з матерями російських військових, які воюють на території України. Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

Як уточнюється, на зустріч з Путіним запросили 17 жінок — матерів, сини яких були мобілізовані, а також є контрактниками, добровольцями або кадровими військовими і беруть участь у війні проти України.

Розмовляючи з жінками, чиї сини загинули у російсько-українській війні, президент РФ зазначив, що "розділяє з ними їхній біль".

"Для тих, хто втратив свого сина. Я хочу, щоб ви знали: я особисто, все керівництво країни, ми поділяємо цей біль", — прокоментував глава держави-агресора.

При цьому політик зазначив, що розуміє, що "ніщо не може замінити сина, особливо для мами, яка виношувала та вигодовувала".

Глава російської держави також пообіцяв зробити все для того, щоб жінки, чиї сини загинули на війні, "не почувалися забутими".

"Ми, звичайно, робитимемо все, для того щоб [матері] не відчували себе забутими, зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб відчували плече поруч із собою", –– підкреслив він.

[ + – ] Путін на зустрічі з жінками, чиї сини воюють проти України

У межах зустрічі Путін також пообіцяв, що у майбутньому намагатиметься врахувати все, про що говорили росіянки.

Серед інших, на зустріч із президентом РФ запросили вчительку російської мови та літератури з Донбасу Ніну Пшенічкіну. Її син у 2014 році вступив до лав бойовиків і служив у "батальйоні територіальної оборони" так званої "ЛНР". Він загинув у 2019 році під Первомайськом.

Говорячи про Донецьку та Луганську області, Путін пообіцяв обговорити на рівні уряду пільги для всіх бойовиків, які брали участь у війні проти України з 2014 року.

Зустріч із главою РФ відбулася перед Днем матері, який відзначається у Росії 27 листопада.

Нагадаємо, Путін також порадив матерям окупантів не вірити телевізору та інтернету. За словами російського президента, реальне життя "набагато різноманітніше".

Раніше Фокус розповідав, що на "Першому каналі" батька Путіна "поховали" за 10 років до народження президента РФ.