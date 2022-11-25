"Зброя боротьби": Путін порадив матерям окупантів не вірити телевізору та інтернету

За словами російського президента, реальне життя "набагато різноманітніше".

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Президент Володимир Путін заявив, що не можна довіряти нічому, що показують в інтернеті та в телевізорі. Бо інформація — зброя боротьби. Про це він заявив на зустрічі з матерями російських військових, які перебувають на війні в Україні.

Він заявив їм, що реальне життя "набагато різноманітніше, ніж те, що показують в інтернеті та на екранах телевізора".

"Там взагалі не можна нічому довіряти, купа всяких фейків, обману, брехні багато інформаційних атак. Тому що в сучасному світі з урахуванням сучасних технологій це стало особливо актуальною та ефективною зброєю боротьби", — заявив він.

Нагадаємо, 22 листопада Фокус писав, що на російському "Першому каналі" батька Путіна "поховали" за 10 років до народження президента Росії. Пропагандисти випустили сюжет, у якому розповіли, що він загинув у боях за Невський п'ятачок — у період із 1941-1943 років. Проте російський диктатор народився лише 1952 року.

21 листопада російська пропаганда вигадала фейкового батька-героя командувачу окупаційних військ в Україні генералу Суровікіну. Воєнкор Сладков розповів історію про радянського льотчика, назвавши його батьком російського генерала. Проте справжній родич нібито "батька" викрив брехню.