Пропагандисти випустили сюжет, у якому зазначено, що Путін-старший загинув у боях за Невський п'ятачок, тобто у період з 1941-1943 рр. При цьому глава Кремля народився лише 1952 року.

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Журналісти федерального "Першого каналу" випустили сюжет, у якому зазначено, що батько президента РФ Володимир Путін-старший загинув у боях за Невський п'ятачок, тобто за десять років до народження свого сина. Про це повідомляє видання SOTA.

У сюжеті, присвяченому відкриттю Міжнародного форуму в Гатчині, рухомим рядком було зазначено: "Про це заявляв і Президент Володимир Путін, чий батько загинув на Невському п'ятачку, прориваючи вороже кільце".

[ + – ] Скріншот сюжету "Першого каналу"

Невський пятачок — це умовне позначення плацдарму на лівому березі Неви, що утримується радянськими військами Ленінградського фронту в 1941-1943 роках під час битви за Ленінград.

Батько Володимира Путіна — Володимир Спіридонович Путін-старший — справді воював у Другій світовій війні й був учасником битви за Невський п'ятачок. Там він у листопаді 1941 року отримав важке осколкове поранення в гомілку, проте не помер. Він помер у 1999 році у віці 88 років.

[ + – ] Путін-старший помер у 1999 році у віці 88 років

Нагадаємо, Федеральна служба охорони РФ планує захищати Володимира Путіна від держперевороту за допомогою гіпнотизерів та священників. За даними журналістів, генерали ФСТ готують особовий склад до "масованої ідеологічної атаки з боку ворога".

Раніше Фокус розповідав, що після втрати Херсона Путін заявив про "спроби розхитати суверенітет РФ".