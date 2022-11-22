"Погиб в ВОВ": на "Первом канале" отца Путина "похоронили" за 10 лет до рождения президента РФ

Пропагандисты выпустили сюжет, в котором указано, что Путин-старший погиб в боях за Невский пятачок, то есть в период с 1941-1943 гг. При этом глава Кремля родился только в 1952 году.

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Журналисты федерального "Первого канала" выпустили сюжет, в котором указано, что отец президента РФ Владимир Путин-старший погиб в боях за Невский пятачок, то есть за десять лет до рождения своего сына. Об этом сообщает издание SOTA.

В сюжете, посвященному открытию Международного форума в Гатчине, бегущей строкой было указано: "Об этом заявлял и Президент Владимир Путин, чей отец погиб на Невском пятачке, прорывая вражеское кольцо".

[ + – ] Скриншот сюжета "Первого канала"

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, удерживаемого советскими войсками Ленинградского фронта в 1941-1943 годах в ходе битвы за Ленинград.

Отец Владимира Путина –– Владимир Спиридонович Путин-старший –– действительно воевал во Второй мировой войне и был участником битвы за Невский пятачок. Там он в ноябре 1941 года получил тяжелое осколочное ранение в голень, однако не умер. Он скончался в 1999 году в возрасте 88 лет.

[ + – ] Путин-старший умер в 1999 году в возрасте 88 лет

Напомним, Федеральная служба охраны РФ планирует защищать Владимира Путина от госпереворота с помощью гипнотизеров и священников. По данным журналистов, генералы ФСО готовят личный состав к "массированной идеологической атаке со стороны врага".

Ранее Фокус рассказывал, что после потери Херсона Путин заявил о "попытках раскачать суверенитет РФ".