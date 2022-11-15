После потери Херсона Путин заявил о "попытках раскачать суверенитет РФ" (видео)

Страны Запада пытаются реализовать сценарий, который уже "был обкатан в Украине", однако российский народ верен своим "традициям и высоким духовным ориентирам", сказал президент РФ.

Related video

Президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в попытках "переписать историю", заявив, что таким образом они стремятся "раскачать суверенитет" РФ. Об этом глава государства-агрессора заявил в ходе выступления на заседании российского оргкомитета "Победа".

"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, раскачать суверенитет", — сказал Путин.

По словам президента РФ, "раскачка государств и народов" начинается с размывания ценностей и искажения истории. При этом Путин заявил, что такой сценарий "был обкатан в том числе и в Украине", однако реализовать этот шаг в РФ не удалось.

"Мы вовремя и достаточно твердо, чтобы отстаивать свои интересы, поставили им заслон. Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры", — добавил лидер Кремля.

Отметим, что словам Путина о "раскачивании суверенитета" России прозвучали на фоне недавнего отступления Вооруженных сил РФ из Херсона, который был "включен" в состав РФ по итогам псевдореферендумов менее двух месяцев назад. После освобождения областного центра украинскими войсками оккупанты перенесли "столицу" Херсонской области в Геническ.

Ранее российские СМИ сообщали, что Путин может отказаться от участия в традиционной большой пресс-конференции на фоне провала войск РФ в Херсоне.