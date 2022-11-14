Впервые за 10 лет: Путин может отказаться от пресс-конференции на фоне провала в Херсоне, — РБК

Подготовка к традиционному общению президента РФ с прессой до сих пор не началась, Кремль примет окончательное решение с учетом ситуации на фронте.

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В этом году президент РФ Владимир Путин может отказаться от проведения ежегодной большой пресс-конференции. Подготовка к мероприятию, которая с 2012 года проходила в декабре, до сих пор не начата. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на два знакомых с обсуждением вопроса источника.

"Подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции (войны в Украине — ред.)", — говорится в публикации.

В контексте неопределенности по поводу пресс-конференции Путина российское издание отметило, что 9 ноября военное командование РФ приняло решение об отводе войск из Херсона.

Также журналисты отметили, что в этом году пока не проходила и традиционная "прямая линия" с лидером Кремля, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно сообщал о переносе сроков проведения мероприятия. В августе спикер Путина допустил, что "прямую линию" могут объединить с большой пресс-конференцией, как это произошло во время пандемии коронавируса в 2020 году.

В случае, если пресс-конференцию перенесут на 2023 год, это уже будет второй случай в истории, когда Путин откажется от большого общения со СМИ в текущем году — в первый раз это произошло в 2005 году. Сама традиция проводить пресс-конференции началась в 2001 году. Также известно, что Путин не проводил пресс-конференции в 2009-2011 годах, так как тогда занимал пост премьер-министра.

Напомним, что президент РФ почти в последний момент отказался от поездки на Бали, где 15 ноября начнется саммит G20 — не присоединится ко встрече Путин и в режиме онлайн. Российскую делегацию представит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений, в том числе потеря Херсона, может привести к тому, что российского президента Владимира Путина отстранят от власти в Кремле.