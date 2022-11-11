После Херсона Путин потеряет Кремль, — представитель ЕС

По словам Карла Бильдта, недавние просчеты российских войск могут повлиять на положение режима Владимира Путина. Херсон стал уже третьим крупным поражением президента РФ в этой войне.

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Сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт заявил, что серия военных поражений может привести к тому, что российского президента Владимира Путина отстранят от власти в Кремле. Об этом представитель ЕС написал в Twitter.

Бильдт высказался о том, что недавние просчеты российских войск могут повлиять на положение режима Владимира Путина.

"Херсон прямо сейчас — то, что, согласно обещаниям Владимира Путина, никогда не должно было произойти. Это его уже третье крупное поражение в этой войне: Киев, Харьков и сейчас Херсон. В конечном итоге он потеряет и Кремль", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВСУ зашли в Херсон. Горожане встречают бойцов в центре города, а над зданием ОГА уже реет флаг Украины. Украинских военных видели в Шуменском микрорайоне и Камышанах. По сообщениям СМИ, первыми в Херсоне появились воины полка "Азов".

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило возвращение Херсона под контроль Украины. Представители ГУР предложили сдаться оккупантам, которые все еще остаются в городе.

Ранее Фокус сообщал, что в Херсоне оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и прячутся в домах мирного городского населения. По данным местных пабликов, оккупанты носят оружие под гражданской одеждой. А замечая, что их снимают, проявляют агрессию и угрожают оружием.