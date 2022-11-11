Після Херсона Путін втратить Кремль, — представник ЄС

За словами Карла Більдта, нещодавні прорахунки російських військ можуть вплинути на становище режиму Путіна. Херсон став уже третьою великою поразкою президента РФ у цій війні.

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Співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт заявив, що серія військових поразок може призвести до того, що російського президента Володимира Путіна усунуть від влади в Кремлі. Про це представник ЄС написав у Twitter.

Більдт висловився, що нещодавні прорахунки російських військ можуть вплинути на становище режиму Володимира Путіна.

"Херсон прямо зараз — те, що, згідно з обіцянками Володимира Путіна, ніколи не мало статися. Це його вже третя велика поразка у цій війні: Київ, Харків і зараз Херсон. Зрештою він втратить і Кремль", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ зайшли в Херсон. Містяни зустрічають бійців у центрі міста, а над будинком ОДА вже майорить прапор України. Українських військових бачили у Шуменському мікрорайоні та Камишанах. За повідомленнями ЗМІ, першими в Херсоні з'явилися воїни полку "Азов".

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило повернення Херсона під контроль України. Представники ГУР запропонували здатися окупантам, які все ще залишаються у місті.

Раніше Фокус повідомляв, що в Херсоні окупанти перевдягаються у цивільний одяг і ховаються у будинках мирного міського населення. За даними місцевих пабліків, окупанти носять зброю під цивільним одягом. А помічаючи, що їх знімають, проявляють агресію та погрожують зброєю.