В Херсоне оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и прячутся по жилым домам (фото)

Местные паблики сообщают, что оккупанты прячут оружие под гражданской одеждой. А когда замечают, что их снимают, ведут себя агрессивно и угрожают применить оружие.

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Российские военнослужащие, которые не успели отойти из Херсона вместе со своими частями, переодеваются в гражданское и прячутся в жилых домах, а военную форму выбрасывают на мусорку. Об этом сообщает на своей странице в Telegram редактор херсонского новостного сайта "Херсон Newscity" Константин Рыженко.

Журналист пишет, что оккупанты очень нервничают и общаются на повышенных тонах. Свое оружие прячут под гражданской одеждой, а когда подозревают, что их могут снимать, ведут себя агрессивно и угрожают пристрелить. Также бойцами ВСУ были найдены минные ловушки с надписями "от всего сердца" и "с любовью из России".

[ + – ] Бойцы ВСУ находили минные ловушки с надписью "с любовью из России"

[ + – ] Оккупанты прячутся с оружиев в жилых домах

[ + – ] Местные жители находили военную форму россиян на мусорке

По некоторым данным, на правом берегу Херсона осталось примерно от 2 до 4 тысяч росгвардейцев и мотострелков, а также тех, кто отбился от своих подразделений. Telegram канал "Воля" со ссылкой на украинского офицера пишет, что на левый берег Днепра смогли перебраться минимум две чеченские бригады Росгвардии из четырех, находившихся в Херсоне. Их видели на дороге к Мелитополю.

"Никто сейчас точно ничего не скажет. Могло и больше остаться. Там еще сколько-то похмельных в себя приходят. Вчера нажрались, до реки добраться не смогли. Сейчас просыпаются, начинают выбираться", — говорит офицер.

Напомним, сегодня, 11 ноября, Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. Как сообщает местный журналист Константин Рыженко, украинских защитников заметили в Шуменском микрорайоне города.

Министерство обороны РФ отчиталось о полном завершении вывода российских войск и военной техники из Херсона на левый берег Днепра. Сообщается, что потерь среди военных, вооружения, материального имущества и военной техники "не допущено".