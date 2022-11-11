У Херсоні окупанти перевдягаються у цивільний одяг та ховаються по житлових будинках (фото)

Місцеві пабліки повідомляють, що окупанти ховають зброю під цивільним одягом. А коли помічають, що їх знімають, поводяться агресивно та погрожують застосувати зброю.

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Російські військовослужбовці, які не встигли відійти з Херсона разом зі своїми частинами, перевдягаються у цивільне та ховаються у житлових будинках, а військову форму викидають на смітник. Про це повідомляє на своїй сторінці в Telegram редактор херсонського сайту новин "Херсон Newscity" Костянтин Риженко.

Журналіст пише, що окупанти дуже нервують та спілкуються на підвищених тонах. Свою зброю ховають під цивільним одягом, а коли підозрюють, що їх можуть знімати, поводяться агресивно та погрожують пристрелити. Також бійці ЗСУ знайшли мінні пастки з написами "від щирого серця" та "з любов'ю з Росії".

[ + – ] Бійці ЗСУ знаходили мінні пастки з написом "з любов'ю з Росії"

[ + – ] Окупанти ховаються зі зброї у житлових будинках

[ + – ] Місцеві жителі знаходили військову форму росіян на смітнику

За деякими даними, на правому березі Херсона залишилося приблизно від 2 до 4 тисяч росгвардійців та мотострільців, а також тих, хто відбився від своїх підрозділів. Telegram канал "Воля" з посиланням на українського офіцера пише, що на лівий берег Дніпра змогли перебратися щонайменше дві чеченські бригади Росгвардії з чотирьох, які перебували в Херсоні. Їх бачили на дорозі до Мелітополя.

"Ніхто зараз точно нічого не скаже. Могло й більше залишитися. Там ще скільки похмільних приходять до тями. Вчора нажерлися, до річки дістатися не змогли. Зараз прокидаються, починають вибиратися", — каже офіцер.

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, Збройні сили України увійшли до Херсона. Як повідомляє місцевий журналіст Костянтин Риженко, українських захисників помітили у Шуменському мікрорайоні міста.

Міністерство оборони РФ звітувало про повне завершення виведення російських військ та військової техніки з Херсона на лівий берег Дніпра. Повідомляється, що втрат серед військових, озброєння, матеріального майна та військової техніки "не допущено".