Втрат немає: у Міноборони РФ запевняють про завершення виведення військ із Херсона

Оборонне відомство стверджує, що вони не залишили жодної одиниці техніки чи матеріального майна під час втечі на лівий берег. А ЗСУ нібито завдавали ударів, коли переправою переправлялися мирні жителі.

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Російські війська разом із військовою технікою завершили відступ їхнього Херсона. Про це повідомляє Міноборони РФ.

У відомстві заявляють, що 11 листопада о 5-й ранку ЗС РФ завершили відступ на лівий берег Дніпра. Заявляється, що армія не втратила жодної одиниці техніки. Втрат серед військових, озброєння, матеріального майна та військової техніки "не допущено".

Стверджується, що всі війська зайняли нові оборонні рубежі лівим берегом Дніпра. Усі позиції було підготовлено заздалегідь. Водночас окупанти звинуватили українську армію у "спробі зірвати перевезення мирних жителів та військ" на лівий берег. Було завдано ударів з HIMARS по переправі, але українське ППО нібито збило 28 ракет, ще 5 було відхилено від цілей.

Також ворог запевняє, що ЗСУ змогли просунутися на не більше як 10 км. А удари російської артилерії нібито зупинили українську армію за 30-40 км від місця переправи.

Додамо, що в російських телеграм-каналах у ніч з 10 на 11 листопада писали про масові удари ЗСУ по військах РФ, що відступають.

[ + – ] Російські телеграм-канали про переправу на лівий берег Дніпра [ + – ] Російські телеграм-канали про переправу на лівий берег Дніпра [ + – ] Російські телеграм-канали про переправу на лівий берег Дніпра

Нагадаємо, що біля будівлі Херсонської ОВА з'явився український прапор на постаменті пам'ятника Героям Небесної сотні. Тим часом ЗСУ дедалі ближче наближаються до околиць Херсона. Українські військові визволили десятки населених пунктів.