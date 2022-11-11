Біля будівлі Херсонської ОВА з'явився прапор України (фото)

Український символ з`явився на постаменті пам'ятника Героям Небесної сотні, окупанти демонтували монумент у липні. Російські війська виходять із міста, вони переодягаються у цивільний одяг, сподіваючись, що їх не помітять.

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Біля будівлі Херсонської обласної воєнної адміністрації ОВА з'явився прапор України. Фотографію показав у Telegram херсонський журналіст Костянтин Риженко

"Рух опору передає привіт. Слава Україні. Фото зараз", — підписав він фото.

Зважаючи на кадр, прапор розмістили на постаменті пам'ятника Героям Небесної сотні. Російські окупанти демонтували цей монумент ще 14 липня цього року, також у місті знищували пам'ятники героям АТО/ООС.

"Центр Херсона, партизани працюють", — підписали фото місцеві Telegram-канали.

Ситуація в Херсоні — росіяни перевдягаються у цивільний одяг

У херсонських пабліках пишуть про продовження виведення російських військ із Херсона на лівий берег Дніпра. У місті ситуація відносно спокійна.

"За ніч вивели десь половину військ, залишилося ще приблизно стільки ж. Більша частина ра…стів переодяглася в цивільний одяг і намагається сховатися (це їм не допоможе). У Каховському районі теж відносно тихо", — кажуть очевидці.

Фокус раніше писав про наближення ЗСУ до околиць Херсона. За даними українських воєнкорів, місто знаходиться у зоні дії ствольної артилерії. Вранці 11 листопада повідомлялося про звуки пострілів.

Нагадаємо, що на півдні України Сили оборони звільнили 41 населений пункт. Наразі рятувальники проведуть розмінування звільнених територій.

Британські ЗМІ писали про важливість Херсона для ЗСУ у стратегічному плані. Українські війська зможуть обстрілювати військові об'єкти РФ у Криму з РСЗВ HIMARS.

Командувач окупантами в Україні Сергій Суровікін обіцяв, що відведені частини військ із Херсона та правого берега Дніпра задіятимуть у наступі на інших напрямках.