На юге Украины за день освободили 41 населенный пункт, — Зеленский (видео)

Президент отметил, что для деоккупации всей страны предстоит пройти большой путь "на поле боя и в дипломатии". Перед этим в США заявили, что ждут от РФ четких сигналов о готовности к переговорам.

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10 ноября на юге страны Силы обороны Украины освободили 41 населенный пункт, сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят оккупантов, — подчеркнул он. — Мы должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров".

По словам Зеленского, на деоккупированных территориях сразу начинается разминирование: после оккупантов осталось множество мин и неразорвавшихся боеприпасов. В первую очередь разминируют дома, социальные объекты, коммуникации и дороги. Однако россияне минируют не только их, но и леса, и поля.

США призвали Россию к переговорам

Слова президента Украины о том, что восстановления суверенитета над всей территорией страны будут добиваться не только оружием, но и дипломатией, прозвучали вскоре после аналогичного заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Он сказал на сегодняшнем брифинге, что в Вашингтоне видят, что Киев открыт к переговорам. Теперь дело за Россией, от которой ждут четких сигналов, что она готова подкрепить реальными шагами свои заявления о желании начать серьезные переговоры с Украиной.

Ранее американские СМИ сообщили, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан приезжал в Киев 4 ноября, чтобы выяснить, рассматривает ли Киев возможность прекращения войны дипломатическим путем.

7 ноября итальянское издание La Repubblica сообщило, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и РФ, если россияне уйдут из Херсона.

9 ноября спикер российского МИДа Мария Захарова в очередной раз заявила, что Россия готова к переговорам "с учетом тех реалий, который складываются на текущий момент".

В то же время в Киеве заявляют, что от идеи переговоров никогда не отказывались, но они могут начаться только после того, как Россия выведет свои войска с территории Украины.