США предложили Зеленскому начать переговоры с Москвой, — СМИ

По данным журналистов, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что Украина с большей вероятностью сохранит поддержку западных союзников, если будет считаться, что Киев стремится завершить войну путем дипломатии. От этого влияние Украины не ослабеет, а наоборот укрепится.

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На минувшей неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заранее не объявленным визитом прибыл в Киев, где провел встречу с президентом Зеленским и другими представителями украинского руководства. Об этом сообщает NBC.

В Совете национальной безопасности США заявили, что на встрече говорилось о непоколебимой поддержке Украины со стороны США. Однако источники журналистов сообщают, что Салливан также зондировал почву и пытался выяснить, будет ли украинское руководство готово искать дипломатическое разрешение.

"Он немного прощупывал почву", — сообщил источник журналистов.

Один из представителей руководства Украины сказал, что на встрече с правительством Зеленского Салливан поднял вопрос о дипломатическом урегулировании войны и подчеркнул, что влияние Украины не ослабеет, а наоборот укрепится, если Киев выразит готовность в конечном итоге сесть за стол переговоров с представителями Москвы.

Представитель Киева говорит, что Салливан не пытался давить на руководство Украины и заставить немедленно начать переговоры с Кремлем, а только высказал мнение о том, что Украина с большей вероятностью сохранит поддержку западных союзников, если будет считаться, что Киев стремится завершить войну путем дипломатии.

Ответ Зеленского

По словам представителя украинского руководства, Зеленский ответил, что Киев пытался идти путем дипломатии с Россией в первые месяцы войны, но прекратил эти попытки только после того, как были задокументированы зверства российских военных и признаки военных преступлений. После этого для украинской общественности переговоры с Москвой в ближайшем будущем уже стали неприемлемы.

На днях советник министра МВД опубликовал твит в котором были перечислены условия для начала переговоров с Россией:

восстановление территориальной целостности Украины;

выплата репараций;

привлечение к ответственности военных преступников.

Напомним, что МИД Украины назвал дымовой завесой предложение Захаровой о переговорах с Киевом. По словам спикера Олега Николенко, РФ всего лишь заявляет о готовности к диалогу. Страна-агрессор пытается выиграть время и накапливает силы для новых ударов.

Ранее Фокус сообщал, что Путин хочет провести испытание ракеты "Сатана-2" до конца 2022 года. Прежде Минобороны РФ заявляло, что эти ракеты уже в 2022 году будут на вооружении российских ядерных сил.