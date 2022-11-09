США запропонували Зеленському розпочати переговори з Москвою, — ЗМІ

За даними журналістів, радник із національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що Україна з більшою ймовірністю збереже підтримку західних союзників, якщо вважатиметься, що Київ прагне завершити війну шляхом дипломатії. Від цього вплив України не послабшає, а навпаки, зміцниться.

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Минулого тижня радник із національної безпеки США Джейк Салліван заздалегідь не оголошеним візитом прибув до Києва, де провів зустріч із президентом Зеленським та іншими представниками українського керівництва. Про це повідомляє NBC.

У Раді національної безпеки США заявили, що на зустрічі йшлося про непохитну підтримку України з боку США. Проте джерела журналістів повідомляють, що Салліван також зондував ґрунт і намагався з'ясувати, чи українське керівництво буде готове шукати дипломатичне розв'язання.

"Він трохи промацував ґрунт", — повідомило джерело журналістів.

Один із представників керівництва України сказав, що на зустрічі з урядом Зеленського Салліван порушив питання про дипломатичне врегулювання війни і наголосив, що вплив України не послабшає, а навпаки зміцниться, якщо Київ висловить готовність зрештою сісти за стіл переговорів із представниками Москви.

Представник Києва каже, що Салліван не намагався тиснути на керівництво України та змусити негайно розпочати переговори з Кремлем, а лише висловив думку про те, що Україна з більшою ймовірністю збереже підтримку західних союзників, якщо вважатиметься, що Київ прагне завершити війну шляхом дипломатії.

Відповідь Зеленського

За словами представника українського керівництва, Зеленський відповів, що Київ намагався йти шляхом дипломатії з Росією у перші місяці війни, але припинив ці спроби лише після того, як задокументували звірства російських військових та ознаки воєнних злочинів. Після цього для української громадськості переговори з Москвою найближчим часом вже стали неприйнятними.

Днями радник міністра МВС опублікував твіт, у якому перераховані умови для початку переговорів з Росією:

відновлення територіальної цілісності України;

виплата репарацій;

притягнення до відповідальності воєнних злочинців.

Нагадаємо, що МЗС України назвало димовою завісою пропозицію Захарової про переговори з Києвом. За словами речника Олега Ніколенка, РФ лише заявляє про готовність до діалогу. Країна-агресорка намагається виграти час та накопичує сили для нових ударів.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін хоче провести випробування ракети "Сатана-2" до кінця 2022 року. Насамперед Міноборони РФ заявляло, що ці ракети вже у 2022 році будуть на озброєнні російських ядерних сил.