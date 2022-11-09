"Це димова завіса": МЗС України відповіло Захаровій на заяву про переговори

За словами речника зовнішньополітичного відомства України Олега Ніколенка, РФ лише імітує готовність до діалогу. У такий спосіб країна-агресор намагається виграти час, щоб зібрати сили для нових ударів.

Related video

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву своєї колеги з Росії Марії Захарової про нібито готовність РФ до переговорів "з урахуванням реалій на цей час". Свою заяву він опублікував на сторінці у Facebook.

"Бачу заголовок у ЗМІ: "МЗС РФ заявило про готовність Росії вести переговори з Україною". Нарешті, думаю, росіяни визнали поразку, оголосили виведення своїх військ з усієї території України, скасовують усі незаконні рішення на окупованих територіях і починають виплату компенсацій… Читаю далі новину, а там нічого такого немає", – написав дипломат.

За його словами, заява МЗС Росії — це лише чергова димова завіса.

Ніколенко вважає, що у РФ говорять про переговори щоразу, коли російська армія переживає наступний провал на фронті в Україні.

У країні-агресорі лише хочуть накопичити сили для нових ударів, наголосив речник МЗС.

"У Москві не зацікавлені у відновленні миру в Україні. Імітуючи готовність до діалогу, РФ намагається виграти час, щоб перегрупувати підрозділи, підготувати нещодавно мобілізованих росіян, розв'язувати питання нестачі озброєння, усунути недоліки логістики, а потім з новими силами вдатися до нових хвиль агресії", — прокоментував він.

Як каже Ніколенко, Україна все це вже проходила у 2014-2015 роках.

"Ті, хто справді зацікавлений у мирних переговорах, не знищують міста та села, не вбивають цивільних, не руйнують енергетичну інфраструктуру, не знущаються з мешканців тимчасово окупованих територій, не перешкоджають постачанням продовольства", –– додав представник відомства.

Київ уже неодноразово пропонував Москві сісти за стіл переговорів, але у відповідь отримував або зверхню реакцію і вимогу підкоритися ультиматуму Кремля, або чергові акти геноциду українців.

Ніколенко також нагадав, що для проведення мирних переговорів Росія має вивести свої війська із захопленої української території.

Нагадаємо, сьогодні, 9 листопада, офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія готова до переговорів з Україною, але лише "з урахуванням реалій на цей момент".

Раніше, 2 листопада, офіційний представник російського МЗС говорила, що РФ чекає від України сигналів про бажання повернутися до переговорного процесу "з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі".