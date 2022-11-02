Москва хоче добитися від Києва переговорів "з урахуванням нових територіальних реалій", — МЗС РФ

В Україні у відповідь на заяву росіян нагадали, що переговори можливі лише за двох умов: припинення війни та виведення військ окупантів із її території.

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Міністерство закордонних справ Росії сподівається, що Україна все ж таки погодиться на переговори, заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Як і раніше, чекаємо від київського режиму ясних, недвозначних сигналів про своє прагнення відновити переговорний процес з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі", — сказала вона.

Захарова розповіла, що Москва "завжди була прихильна до дипломатичних методів вирішення конфлікту" і готова до переговорів. Проте їхньому проведенню заважає українське законодавство, яке заблокувало таку можливість.

"Сьогодні ми також готові до використання цього методу, але ще раз говорю: ми не можемо не бачити реальності і не реагувати на неї", — зазначила чиновниця.

Як на пропозицію Москви відреагували у Києві?

Висловлювання Марії Захарової проаналізували спеціалісти українського Центру протидії дезінформації (ЦПД). Вони констатували, що тему переговорів активно просувають у Росії, зокрема президент РФ Володимир Путін. Про них постійно говорять російські чиновники та ЗМІ.

"Заяви щодо переговорів звучать дуже голосно, проте Росія наполягає, що переговори мають відбуватися на її умовах, — зазначили в Центрі. — Такі заяви направлені на західну аудиторію, щоб показати світові, що Україна не бажає припиняти війну. Переговорним процесом Росія планує призупинити бойові дії, щоб наростити військовий потенціал та продовжити окупацію України".

У ЦПД нагадали, що єдиними прийнятними для України умовами переговорів з агресором є негайне припинення війни та виведення окупаційних військ за кордон країни за станом на 1991 рік.

Нагадаємо, 30 вересня після офіційної анексії Росією окупованих українських територій пройшло термінове засідання РНБО України. 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке констатує неможливість проведення переговорів з Путіним.

Ще до анексії Володимир Зеленський заявляв про небажання сідати за стіл переговорів із країною, яка висуває ультиматуми. Він припустив, що мирний діалог може бути відновлений після того, як буде звільнено всі окуповані території України.