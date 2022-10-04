Зеленський підписав відмову від проведення будь-яких переговорів із Путіним (фото)

Президент ввів у дію рішення РНБО, ухвалено у відповідь на офіційну анексію Росією українських областей.

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Україна вважає за неможливе проведення переговорів щодо врегулювання війни з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, через який починає діяти рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, 30 вересня проходило термінове засідання РНБО через підписання Росією угоди про офіційну анексію окупованих українських територій.

У відповідь на дію Кремля Рада нацбезпеки констатувала неможливість проведення мирних переговорів із РФ щодо врегулювання повномасштабної війни, доки президентом країни-агресора є Володимир Путін.

Своїм указом глава держави Володимир Зеленський набув чинності відповідним рішенням РНБО від 30 вересня.

"З огляду на результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача та заслухавши членів Ради нацбезпеки та оборони України, РНБО ухвалила: констатувати неможливість проведення переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним; схвалити текст спільного звернення президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра в Організацію Північноатлантичного договору (вступ у НАТО за прискореною процедурою — ред.)", — йдеться в рішенні відомства, яке набуло чинності відповідно до указу глави держави.

[ + – ] Зеленський підписав указ про неможливість проводити переговори з Путіним

Варто зазначити, що ще до проведення незаконних референдумів на окупованих територіях України Володимир Зеленський заявляв про небажання сідати за стіл переговорів із країною, яка висуває ультиматуми. Глава держави припустив, що мирний діалог можна відновити після того, як ЗСУ деокупують усі захоплені регіони.

30 вересня під час урочистого засідання у Кремлі Володимир Путін підписав угоду про анексію Росією окупованих українських областей. У відповідь на дії Москви Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО, за підсумками якого Україна запровадила нові санкції проти країни-агресора та подала заявку на вступ у НАТО за прискореною процедурою.

Секретар РНБО Олексій Данілов також не відкидав, що Україна може сісти за стіл переговорів із Росією для обговорення контрибуцій та репарацій, які Кремль виплачуватиме після повномасштабного вторгнення.