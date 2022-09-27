Україна готова до переговорів з РФ за двома темами: Данілов озвучив деталі

За словами секретаря РНБО, з країною-агресором Київ готовий говорити лише про контрибуції та репарації. При цьому сам процес переговорів не зупинить виконання завдань щодо "дефрагментації РФ".

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Україна завжди виступала за переговори з Росією щодо двох пунктів — контрибуцій і репарацій. Про це написав секретар Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов у Twitter.

Що довше Росія відтягує ці переговори, то більшими стають суми, додав секретар.

"Україна ніколи не була проти переговорів з РФ… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці переговори — тим гірші умови", — наголосив він.

Секретар РНБО зазначив, що завдання щодо деокупації України та дефрагментації Росії виконають у повному обсязі за планами та графіками.

Чим відрізняються контрибуції від репарацій?

Репарації — це повне чи часткове відшкодування матеріальних збитків від війни. Платиться переважно у грошовій формі. Репарації отримує країна, яка виграла у війні від тієї країни, яка зазнала поразки у війні.

Контрибуція — платежі, які накладаються на державу, що програла, на користь переможця. Під час війни їх платить населення зайнятої території, а після кінця війни уряд переможеної країни.

Нагадаємо, що Україна збирається стягнути з Росії репарації на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".

Західні партнери позбавили Росію можливості розпоряджатися приблизно 500 млрд доларів, ці гроші заморозили як санкції за розв'язану війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня підписав указ про створення Ради з повоєнного відновлення України. Керуватиме ним голова Офісу президента Андрій Єрмак і прем'єр Денис Шмигаль.