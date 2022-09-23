Гроші для України: Захід заморозив до 500 мільярдів доларів активів РФ

Але довгострокове відновлення України коштуватиме сотні мільярдів, і його не повинні оплачувати ні українські громадяни, ні міжнародні партнери.

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Росія втратила можливість розпоряджатися близько 500 млрд доларів, які заморозили західні країни як санкції за війну в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.

За його словами, конфіскація російських активів відбудеться в межах нової міжнародної угоди, яку лобіює Україна.

"Ми також обговорюємо питання зміни національних законодавств партнерів для такої конфіскації на користь України. Агресор має заплатити свою ціну, а його кошти — стати основним ресурсом для нашого масштабного відновлення", — сказав Денис Шмигаль.

Він скасував, що довгострокове відновлення України коштуватиме сотні мільярдів. Фінансування не має відбуватися з кишень українців чи за допомогою міжнародних партнерів. Відбудовувати нашу країну після війни мають на російські гроші.

Репарації за війну: Україна вимагає від РФ 300 млрд доларів

Росія продовжує сіяти смерть, намагаючись відібрати незалежність України. Ворог не гребує обстрілювати своїми ракетами інфраструктурні та цивільні об'єкти України. Тому Україна вимагатиме від Російської Федерації репарації за велике вторгнення на загальну суму не менше 300 млрд доларів.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, Україна домагатиметься, щоб Генасамблея ООН ухвалила спеціальну резолюцію, на основі якої надалі буде розроблено міжнародний механізм відшкодування збитків.

Раніше Аналітичний центр Київської школи економіки KSE Institute спільно з урядовими органами та партнерськими організаціями оцінив обсяг прямої шкоди економіці України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури. Станом на 1 серпня збитки збільшились до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн.

Нагадаємо, Державна служба статистики України заявила, що реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2% порівняно з показником минулого року.