Деньги для Украины: Запад заморозил до 500 миллиардов долларов активов РФ

Но долгосрочное восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов, и его не должны оплачивать ни украинские граждане, ни международные партнеры.

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Россия лишилась возможности распоряжаться около 500 млрд долларов, замороженных западными странами в качестве санкций за войну в Украине. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-брифинга.

По его словам, конфискация российских активов произойдет в рамках нового международного соглашения, которое лоббирует Украина.

"Мы также обсуждаем вопрос изменения национальных законодательств партнеров для такой конфискации в пользу Украины. Агрессор должен заплатить свою цену, а его средства стать основным ресурсом для нашего масштабного восстановления", – сказал Денис Шмыгаль.

Он отменил, что долгосрочное восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов. Финансирование не должно происходить с карманов украинцев или с помощью международных партнеров. Отстраивать нашу страну после войны должны на российские деньги.

Репарации за войну: Украина требует от РФ 300 млрд долларов

Россия продолжает сеять смерть, пытаясь отобрать независимость Украины. Враг не гребует обстреливать своими ракетами инфраструктурные и цивильные объекты Украины. По этому Украина будет требовать от Российской Федерации репарации за большое вторжение на общую сумму не менее 300 млрд долларов.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, Украина будет добиваться, чтобы Генассамблея ООН приняла специальную резолюцию, на основе которой в дальнейшем будет разработан международный механизм возмещения ущерба.

Ранее Аналитический центр Киевской школы экономики KSE Institute совместно с правительственными органами и партнерскими организациями оценил объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры. По состоянию на 1 августа ущерб увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн.

Напомним, Государственная служба статистики Украины заявила, что реальный внутренний валовый продукт (ВВП) во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года.