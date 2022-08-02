Прямой ущерб от разрушений в Украине достиг $108 миллиардов, — KSE Institute

По данным экспертов, больше всего в стране пострадали жилые дома. На втором месте — объекты инфраструктуры.

Аналитический центр Киевской школы экономики KSE Institute совместно с правительственными органами и партнерскими организациями оценил объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры. По состоянию на 1 августа ущерб увеличился до $108,3 млрд или 2,9 трлн грн. В прошлый раз ущерб подсчитывали 13 июня, с тех пор сумма выросла на $12,8 млрд.

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"Ключевым фактором роста стало увеличение количества поврежденного и разрушенного жилья, — отмечают эксперты. — Это самая большая доля в общем объеме ущерба".

По данным института, из-за действий российских оккупантов в Украине разрушено и повреждено по меньшей мере 129,9 тыс. жилых зданий, из них 114,7 тыс. — частных домов и 15,1 тыс. — многоквартирных. Прямой ущерб из-за разрушения многоэтажек оценили в $42,3 млрд, еще $5,4 млрд ущерба россияне нанесли владельцам частных домов.

На втором месте — сфера инфраструктуры с суммой в $31,6 млрд. Предприятия и промышленность получили ущерб в размере $8,8 млрд. Также растет сумма прямого задокументированного ущерба от разрушений и повреждений объектов образования, здравоохранения и социальной сферы.

Институт приводит данные на 27 июля, отмечая, что разрушены:

2217 образовательных учреждений, ущерб — $3,8 млрд,

903 медучреждения, ущерб — $1,6 млрд,

89 учреждений социальной сферы, ущерб — более $300 млн.

В целом с начала войны в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 388 предприятий, 43,7 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазинов, 511 админзданий, 18 гражданских аэропортов, 105,2 тыс. легковых авто, 764 детсада, 634 культурных сооружений, 27 торговых центров.

В меньшей степени возросла сумма косвенных потерь отраслей — на $1,8 млрд, и на 1 августа эта сумма предварительно оценивается в $128,8 млрд или 3,7 трлн грн.

Эксперты подсчитали, что для восстановления разрушенных активов необходимо привлечь $185 млрд или почти 5,4 трлн грн, 40% от этой суммы — $75,3 млрд — требуются для восстановления жилищного фонда, еще $42,3 млрд необходимо потратить на восстановление инфраструктуры.

Как высчитывают сумму ущерба?

Авторы отчета подчеркивают, что общая сумма потребностей учитывает только восстановление разрушенных объектов по принципу Build Back Better с учетом модернизации, дополнительную потребность в ликвидности для возобновления деятельности предприятий. Однако эта оценка не учитывает общие потребности в восстановлении экономики, а также расходы на модернизацию активов, которые не получили повреждений и разрушений.

Напомним, в начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценил сумму нанесенного Украине ущерба в $750 млрд. По его словам, часть этой суммы — от $300 до 500 млрд — могут покрыть репарации от России, некоторые страны-партнеры уже заморозили у себя российские активы, на которые теперь претендует Украина. Также в правительстве надеются на гранты и льготные кредиты от международных финансовых организаций и стран-партнеров, инвестиции в частный сектор, внебюджетные взносы частных лиц и корпораций и средства госбюджета Украины.

Как сообщалось, 5 июля в Лугано приняли итоговую декларацию конференции, в которой главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на пути к восстановлению.