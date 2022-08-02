Пряма шкода від руйнувань в Україні досягла $108 мільярдів, — KSE Institute

За даними експертів, найбільше у країні постраждали житлові будинки. На другому місці — об'єкти інфраструктури.

Аналітичний центр Київської школи економіки KSE Institute спільно з урядовими органами та партнерськими організаціями оцінив обсяг прямої шкоди економіки України від пошкодження та руйнування будівель та інфраструктури. Станом на 1 серпня збитки збільшились до $108,3 млрд або 2,9 трлн грн. Минулого разу збитки підраховували 13 червня, відтоді сума зросла на $12,8 млрд.

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"Ключовим фактором зростання стало збільшення кількості пошкодженого та зруйнованого житла, — зазначають експерти. — Це найбільша частка у загальному обсязі збитків".

За даними інституту, через дії російських окупантів в Україні зруйновано та пошкоджено щонайменше 129,9 тис. житлових будівель, з них 114,7 тис. — приватних будинків та 15,1 тис. — багатоквартирних. Прямих збитків через руйнування багатоповерхівок оцінили в $42,3 млрд, ще $5,4 млрд збитків росіяни завдали власникам приватних будинків.

На другому місці — сфера інфраструктури із сумою $31,6 млрд. Підприємства та промисловість зазнали збитків у розмірі $8,8 млрд. Також зростає сума прямої задокументованої шкоди від руйнувань та пошкоджень об'єктів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери.

Інститут наводить дані на 27 липня, зазначаючи, що зруйновано:

2 217 освітніх установ, збитки — $3,8 млрд,

903 медустанови, збитки — $1,6 млрд,

89 установ соціальної сфери, збитки — понад $300 млн.

Загалом з початку війни в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 388 підприємств, 43,7 тис. одиниць сільськогосподарської техніки, 1 991 магазинів, 511 адмінбудівель, 18 цивільних аеропортів, 105,2 тис. легкових авто, 764 дитсадки, 634 культурні споруди, 27 торгових центрів.

Найменшою мірою зросла сума непрямих втрат галузей — на $1,8 млрд, і на 1 серпня ця сума попередньо оцінюється у $128,8 млрд або 3,7 трлн грн.

Експерти підрахували, що для відновлення зруйнованих активів необхідно залучити $185 млрд або майже 5,4 трлн грн, 40% цієї суми — $75,3 млрд — потрібні для відновлення житлового фонду, ще $42,3 млрд необхідно витратити на відновлення інфраструктури.

Як вираховують суму збитків?

Автори звіту наголошують, що загальна сума потреб враховує лише відновлення зруйнованих об'єктів за принципом Build Back Better з урахуванням модернізації, додаткову потребу у ліквідності для відновлення діяльності підприємств. Однак ця оцінка не враховує загальних потреб у відновленні економіки, а також витрат на модернізацію активів, які не отримали пошкоджень та руйнувань.

Нагадаємо, на початку липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оцінив суму завданих Україні збитків у $750 млрд. За його словами, частина цієї суми — від $300 до 500 млрд — можуть покрити репарації від Росії, деякі країни-партнери вже заморозили у себе російські активи, на які тепер претендує Україна. Також в уряді сподіваються на гранти та пільгові кредити від міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів, інвестиції у приватний сектор, позабюджетні внески приватних осіб та корпорацій та кошти держбюджету України.

Як повідомлялося, 5 липня у Лугано ухвалили підсумкову декларацію конференції, в якій глави держав та урядів, міністри та високі представники зобов'язалися підтримувати Україну на шляху до відновлення.