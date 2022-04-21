Зеленський підписав указ про створення Ради з відновлення України

Керувати новоствореним органом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Національної Ради з питань відновлення України від наслідків війни, повідомляється на сайті Офісу Президента.

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З тексту Указу президента випливає, що Нацрада з питань відновлення від наслідків війни сформують протягом двох тижнів, коли Кабінет Міністрів України визначить орган, який виконуватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи. Указ про створення нового органу набув чинності з дня його підписання.

У положенні про Національну раду з питань відновлення йдеться про те, що нова структура буде консультативно-дорадчим органом при президенті України. Серед основних завдань нового державного органу визначено:

розробка плану заходів щодо повоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення та розвиток всієї інфраструктури та військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи щодо подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, що опинилися у складних життєвих обставин у результаті війни, відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини;

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких необхідні у військовий та післявоєнний періоди;

підготовка стратегічних ініціатив, проєктів нормативно-правових актів, прийняття та реалізація яких необхідні для ефективної роботи та відновлення України у військовий та післявоєнний періоди.

Безпосередніми керівниками Нацради з відновлення України будуть голова Офісу Президента Андрій Єрмак та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас посадовий склад Ради буде затверджений безпосередньо президентом України.

Раніше Фокус повідомляв, що на відновлення територій, які були звільнені від російських військ, Кабінет Міністрів України виділив перший мільярд гривень із резервного фонду. Розподілятимуть кошти місцеві ОВА. Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн, Сумська — 250 млн, Житомирська — 100 млн.