Москва хочет добиться от Киева переговоров "с учетом новых территориальных реалий", — МИД РФ

В Украине в ответ на заявление россиян напомнили, что переговоры возможны лишь при двух условиях: прекращении войны и выводе войск оккупантов с ее территории.

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Министерство иностранных дел России надеется, что Украина все же согласится на переговоры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По-прежнему ждем от киевского режима ясных, недвусмысленных сигналов о своем стремлении возобновить переговорный процесс с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле", — сказала она.

Захарова рассказала, что Москва "всегда была привержена дипломатическим методам разрешения конфликта" и готова к переговорам. Однако их проведению мешает украинское законодательство, которое заблокировало такую возможность.

"Сегодня мы также готовы к использованию этого метода, но еще раз говорю: мы не можем не видеть реальности и не реагировать на нее", — отметила чиновница.

Как на предложение Москвы отреагировали в Киеве?

Высказывания Марии Захаровой проанализировали специалисты украинского Центра противодействия дезинформации (ЦПД). Они констатировали, что тему переговоров активно продвигают в России, в том числе президент РФ Владимир Путин. О них постоянно говорят российские чиновники и СМИ.

"Заявления по переговорам звучат очень громко, однако Россия настаивает, что переговоры должны проходить на ее условиях, — отметили в Центре. — Подобные заявления направлены на западную аудиторию, чтобы показать миру, что Украина не желает прекращать войну. Переговорным процессом Россия планирует приостановить боевые действия, чтобы нарастить военный потенциал и продолжить оккупацию Украины".

В ЦПД напомнили, что единственными приемлемыми для Украины условиями переговоров с агрессором являются немедленное прекращение войны и вывод оккупационных войск за границы страны по состоянию на 1991 год.

Напомним, 30 сентября после официальной аннексии Россией оккупированных украинских территорий прошло срочное заседание СНБО Украины. 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, констатирующее невозможность проведения переговоров с Путиным.

Еще до аннексии Владимир Зеленский заявлял о нежелании садиться за стол переговоров со страной, которая выдвигает ультиматумы. Он предположил, что мирный диалог может быть возобновлен после того, как будут освобождены все оккупированные территории Украины.