"Враховуючи реалії": Захарова підтвердила готовність РФ до переговорів з Україною (відео)

Речниця МЗС РФ наголошує, що Москва не відмовляється від ідеї мирних переговорів. В Україні у відповідь називають кілька умов, головна з яких — виведення окупаційних військ.

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Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала висловлювання західних чиновників про те, що Москва насправді не готова до переговорів із Києвом.

"Готовність Росії до переговорів залишається, наголошую, незмінною, — запевнила вона. — Ще раз наголошую, щоб це було в чергове усвідомлено партнерами: ми, як і раніше, відкриті до переговорів, ми ніколи від них не відмовлялися, ми готові їх вести, зрозуміло, з урахуванням тих реалій, що складаються на цей час".

Як Росія досягає переговорів?

Зазначимо, після того, як російське керівництво зрозуміло, що впоратися з Україною на полі бою не виходить, заклики до переговорів почали звучати майже щодня.

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Також Марія Захарова 2 листопада заявляла, що Росія чекає від України сигналів про бажання повернутися до переговорного процесу "з урахуванням нових територіальних реалій та ситуації на землі". В Україні на це зауважують, що росіяни зараз не в тому становищі, щоби диктувати умови.

8 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко запевнив, що Москва не висуває жодних попередніх умов Києву, щоб сісти за стіл переговорів. В Офісі президента Зеленського від цієї заяви відмахнулися, назвавши її "словесною грою".

Кремль залучить усі можливості, щоб спробувати схилити Україну до припинення вогню і залишити за собою окуповані українські території. Для цього намагаються задіяти і найвпливовіших іноземців. Наприклад, у жовтні Папа римський Франциск запропонував провести мирні переговори у Ватикані. Відтоді він постійно говорить про необхідність домовлятися, остання заява про це опублікована 9 листопада.

Які умови висуває Україна?

Водночас у Києві заявляють, що від ідеї переговорів ніколи не відмовлялися, але вони можуть розпочатися лише після того, як Росія виведе свої війська з території України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк упевнений, що президент РФ Володимир Путін на це не погодиться, саме тому переговори стануть можливими після того, як він позбудеться влади.

Нагадаємо, 4 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ, який ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке констатує неможливість проведення переговорів з Путіним.