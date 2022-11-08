"Без попередніх умов": Москва чекає від Києва доброї волі для початку діалогу — МЗС РФ

Російський дипломат Андрій Руденко стверджує, що РФ завжди була готова до мирних переговорів із Україною, проте вони були перервані не з вини Москви. Зі свого боку, радник голови ОП Михайло Подоляк назвав повідомлення про переговори з РФ "словесною грою".

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Заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Москва готова до мирних переговорів із Києвом. Крім того, він стверджує, що РФ не висуває жодних попередніх умов Україні, щоб сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє російське видання РБК.

Руденко заявив, що РФ також не веде жодних переговорів зі США щодо українського питання. Він додав, що Москва чекає на прояв доброї волі від Києва для того, щоб розпочати діалог безпосередньо.

"Україна ухвалила закон, який забороняє їй вести мирні переговори з Росією. Це їхній вибір. Ми завжди заявляли про нашу готовність до таких переговорів, які були перервані не з нашої вини. З нашого боку немає попередніх умов жодних, крім головної умови — щоб Україна виявила добру волю", — сказав російський дипломат.

Зі свого боку, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав повідомлення про переговори з РФ "словесною грою". За його словами, чесний дипломатичний словник має інше значення:

Припинення вогню — зупинка українського контрнаступу, надання Росії часу відновити ресурси;

Переговори — визнання ультиматумів Кремля;

Дипломатичне врегулювання — умиротворення агресора, втрата територій.

"Може, вистачить грати в цю словесну гру?" — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 8 листопада президент Франції Емманюель Макрон заявив, що переговори між Україною та РФ мають відновитися. Однак він додав, що слушний момент і умови для цього має обирати Київ.

Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від діалогу з Росією. Проте головними умовами для цього є виведення російських військ на міжнародно визнані кордони та припинення обстрілів українських територій.

Раніше, 4 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ РНБО, який забороняє проведення переговорів щодо врегулювання війни з президентом Росії Володимиром Путіним. Це сталося після анексії 4 українських областей.