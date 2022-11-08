"Без предварительных условий": Москва ждет от Киева доброй воли для начала диалога — МИД РФ

Российский дипломат Андрей Руденко утверждает, что РФ всегда была готова к мирным переговорам с Украиной, однако они были прерваны не по вине Москвы. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщения о переговорах с РФ "словесной игрой".

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Заместитель главы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом. Кроме того, он утверждает, что РФ не выдвигает никаких предварительных условий Украине, чтобы сесть за стол переговоров. Об этом сообщает российское издание "РБК".

Руденко заявил, что РФ также не ведет никаких переговоров с США по украинскому вопросу. Он добавил, что Москва ждет проявление доброй воли от Киева для того, чтобы начать диалог напрямую.

"Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор. Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине. С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю", — сказал российский дипломат.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал сообщения о переговорах с РФ "словесной игрой". По его словам, честный дипломатический словарь имеет другое значение:

Прекращение огня — остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы;

Переговоры — признание ультиматумов Кремля;

Дипломатическое урегулирование — умиротворение агрессора, утрата территорий.

"Может, хватит играть в эту словесную игру?", — написал он в Twitter.

Напомним, 8 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры между Украиной и РФ должны возобновиться. Однако он добавил, что подходящий момент и условия для этого должен выбирать Киев.

Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от диалога с Россией. Однако главным условиям для этого — вывод российских войск на международно признанные границы и прекращение обстрелов украинских территорий.

Ранее, 4 октября президент Владимир Зеленский подписал указ СНБО, который запрещает проведение переговоров по урегулированию войны с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло после аннексии 4 украинских областей.